تقارير إيطالية: إريكسن لن يتمكن من لعب كرة القدم هذا العام

أكدت تقارير إيطالية، اليوم الأحد، أن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط إنتر ميلان لن يعود للعب كرة القدم هذا العام، مشيرة إلى أن علامات الاستفهام حول عودته بشكل عام تتزايد.

وتعرض إريكسن لسكتة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2020، ليتم تعليق المباراة بضع ساعات قبل استئنافها ليفوز المنتخب الفنلندي فيها بهدف دون رد.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إريكسن لن يعود للعب كرة القدم هذا العام، لافتة إلى أنها تتوقع عودته إلى إيطاليا بداية الشهر القادم.

وقالت الصحيفة أنه سيتعين على إنتر ميلان إخضاع اللاعب لجميع الاختبارات التي سبق وأجراها في كوبنهاغن للوقوف على حالته عن قرب.

وفي الوقت ذاته، تساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت إصابة إريكسن سيكون لها علاج أم لا، ومع أكثر الفرضيات تفاؤلاً التي تقول أن الأمر سيتم معالجته، فإن الحديث عن عودة اللاعب للملاعب ستستغرق وقتاً طويلاً.

وأكملت: "في حال تم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب (ICD)، فقد لا يتمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم في إيطاليا.

"سيحتاج اللاعب ما يقرب من 6 اشهر على الأقل من تاريخ الجراحة قبل أن يفكر في استعادة لياقته البدنية".

وأتمت: "قد تكون كرة القدم بالنسبة لإريكسن انتهت يوم 12 يونيو عام 2021".