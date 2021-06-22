تقارير: لاعبو باريس سان جيرمان يرحبون بضم راموس

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعبي باريس سان جيرمان يرحبون بفكرة ضم المدافع المخضرم سيرخيو راموس.

وأعلن ريال مدريد، قبل عدة أيام، رحيل قائده بعد نهاية عقده في مسيرة استمرت قرابة 16 عاماً.

وارتبط الدولي الإسباني بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزها روما وباريس سان جيرمان، إلا أنه لم يحسم بعد وجهته القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تواجد كايلور نافاس ونيمار بين صفوف الباريسي يدعم انتقال المدافع المخضرم إلى العاصمة الفرنسية.

نيمار يرحب بالتعاقد مع راموس

وتذكرت الصحيفة وداع نيمار الأخير للكلاسيكو الإسباني، حيث توجه إلى غرفة ملابس ريال مدريد رفقة مواطنه مارسيلو، وغادر الغرفة حاملاً قميص راموس.

ولفتت إلى أن لفتة البرازيلي السابقة تعد دليلاً على ترحيب من جانبه للعمل مع مدافع ريال مدريد السابق.

كما أشارت إلى أن نيمار ليس وحده الذي أبدى ترحيباً بهذا التعاقد، بل أيضاً زميله السابق نافاس.

وأوضحت أنه في حالة انتقال اللاعب إلى باريس، فإنه سيجد بيئة ودية في غرفة الملابس تضم العديد من اللاعبين الذين سبق وتدرب معهم أو شارك ضدهم في الدوري الإسباني.

يذكر أن راموس حقق 22 لقباً مع ريال مدريد خلال مسيرة استمرت 16 عاماً.