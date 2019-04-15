تقرير: ريبيري في طريقه لمزاملة تشافي في السد

كشفت عدة مصادر صحفية ألمانية أن النجم فرانك ريبيري مرشح للانضمام إلى السد نهاية الموسم الحالي.

وكان الفرنسي قد جدد عقده الذي ينتهى نهاية الموسم الحالي حتى نهاية الموسم المقبل رفقة آريين روبين.

وكان ريبيري قد تحدث عن عدم علمه بما سيحدث مستقبلاً، مؤكداً أنه يركز فقط على ما تبقى من الموسم الحالي.

وبخصوص ذلك، تحدثت عدة مصادر صحفية ألمانية مؤخراً بأن ريبيري يرى أن رحلته في بايرن ميونيخ ستنتهي نهاية الموسم الحالي.

وكشفت هذه المصادر والتي جاء على رأسها صحيفة سبورت بيلد أن أنظار ريبيري باتت موجهة صوب السد.

وعرض النادي القطري ضم النجم الفرنسي من أجل مزاملة أسطورة برشلونة السابق تشافي هيرنانديز الذي يقدم أداء جيداً مع الفريق حالياً.