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توتنهام يرفض التخلي عن كين مقابل 100 مليون جنيه

منشور 22 حزيران / يونيو 2021 - 12:53
هاري كين
هاري كين

تقدمت إدارة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالعرض الأول من أجل ضم هاري كين مهاجم جاره توتنهام.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أمس، أن سيتي عرض على سبيرز 100 مليون جنيه استرليني إضافة إلى لاعب آخر مقابل التعاقد مع كين.

وأضافت أن دانييل ليفي رئيس النادي اللندني رفض هذا العرض، إذ إنه مصمم على بقاء اللاعب المرتبط بعقد يتبقى منه 3 مواسم.

وتابعت أن مانشستر سيتي يرحب بعقد صفقات تبادلية مع توتنهام، من أجل ضم هداف الدوري الإنجليزي.

تقارير تؤكد رغبة كين في الانتقال لمانشستر سيتي

وكشف نجم الهجوم في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن سبيرز، وأشارت تقارير إلى أنه يميل إلى الانتقال إلى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب غوارديولا، بحثاً عن الألقاب التي استعصت عليه في لندن.

كلمات دالة:هاري كاينتوتنهاممانشستر سيتيجوسيب غوارديولا

Via SyndiGate.info


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