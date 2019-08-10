توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا

تمكن توتنهام هوتسبير من قلب تأخره بهدفٍ إلى فوز مثير على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدماً بهدفٍ دون رد، وجاء الهدف عن طريق جون ماكجين في الدقيقة 9 بعد أن استلم كرة طولية بمهارة داخل منطقة الجزاء ويسددها بيسراه على يسار الحارس هوغو لوريس.

في الدقيقة 73 تمكن توتنهام من إدراك التعادل من تسديدة للتعاقد الجديد تانغي ندومبيلي اصطدمت في جسد مدافع أستون فيلا وتسكن الشباك.

وتمكن هاري كاين من تسجيل هدفين في الدقيقة 86 و90 لصاحب الضيافة ليضمن لفريقه أول 3 نقاط في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.