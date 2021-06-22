تيباس: برشلونة سيضطر إلى خفض الرواتب لتجديد عقد ميسي

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن برشلونة تجاوز حد رواتب الرياضيين وأنه ليتمكن من تسجيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتظر التجديد يجب أن تكون هناك تخفيضات في رواتب اللاعبين.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إفي عن تيباس قوله خلال تقديم التقرير الاقتصادي المالي للرابطة “برشلونة مع قيمة رواتبه اليوم تجاوز الحد ومن أجل ضم ميسي يجب أن تكون هناك تخفيضات في رواتب اللاعبين، إنهم يعرفون القواعد” لافتاً إلى أن إدارة النادي أكدت عزمها القيام بذلك.

وبين تيباس أن إدارة البارسا تسير على الطريق الصحيح بسبب الجهود التي تبذلها لتقليل الرواتب مؤكداً أنه لن تكون هناك قاعدة خاصة وذلك رداً على تصريح لرئيس برشلونة أمس توقع فيه أن تكون الرابطة عقلانية.

وأوضح تيباس أن برشلونة هو الفريق الأول في العالم من حيث حجم الأعمال وأن ما عليهم فعله هو هيكلة ديونهم لأنهم إذا فعلوا ذلك بشكل صحيح فإن وضعهم لن يكون معقداً.