تيباس ساخراً: فلورنتينو بيريز يعتقد أنه روبن هود

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز فيما يتعلق بمسألة دوري السوبر الأوروبي.

وكان بيريز أحد الشخصيات الأساسية التي طرحت إنشاء البطولة المستحدثة، والتي يتمسك بإقامتها حتى الآن إلى جانب أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس وجوان لابورتا رئيس برشلونة رغم الحرب العلنية التي بدأت ضدهم من قبل الاتحادات المحلية في أوروبا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن تيباس تجاهل مطالب بيريز ومؤيديه بضرورة إجراء إصلاحات على بنية كرة القدم بشكلها الحالي، وعلق قائلاً لبرنامج "إل ترانزيستور" الإسباني: "مسألة إنشاء دوري السوبر ليست جديدة، إنها فكرة لدى فلورنتينو منذ 20 عاماً".

وأضاف: "لا بد أنه يمزح حين يقول أن الإشراف على بطولة رياضية ينبغي أن يستند على عدد متابعي نادٍ معين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"بعض الأمور غير قابلة للنقاش، عند الاستماع إليه، ظننت لوهلة أنه يرى نفسه مثل روبن هود (الشخصية الخيالية الشهيرة التي اشتهرت بأخذ المال من القوي ومنحها للضعيف)".

تيباس ينتقد بيريز بشدة

وختم بقوله: "أن يحكم ريال مدريد وبرشلونة كرة القدم في أوروبا؟ لا... لا! إنهم يخترعون قصة عن دوري السوبر ليست موجودة في الواقع، البطولة الجديدة المقترحة لن تدر بالمزيد من الأموال كما يقولون".

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الثلاثي الذي بقي في دوري السوبر يعاني بشدة حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وبات من غير المتوقع أن يتمكن أي منها من استقطاب النجوم ما لم يتم التضحية بأبرز اللاعبين في صفوفها.