تيباس مجدداً: كان بإمكان برشلونة إبقاء ميسي

جدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني التأكيد على أن الهداف الأسطوري ليونيل ميسي كان من الممكن أن يبقى في برشلونة لو وافق النادي على صفقة CVC التنشيطية للبطولة.

وغادر الأرجنتيني صفوف البارسا بعد انتهاء عقده ووقع بعد عدة أيام على كشوفات باريس سان جيرمان لموسمين.

ماذا قال تيباس عن ميسي وبرشلونة؟

وقال تيباس في مقابلة إذاعة "راديو كوبي" الإسبانية: "تناولت العشاء في يوليو الماضي مع (رئيس برشلونة جوان) لابورتا، ووافق على التوقيع على صفقة CVC.

"وصلتني مكالمة لاحقاً، هل نستطيع التعجيل في الاتفاقية؟ الفتى يشعر بالقلق، أخبرته أنه في اليوم الذي سيقرر فيه الرحيل أن فلورنتينو (بيريز) سيحاول إيقافه، وأجاب: لا... لا، لدي شخصيتي الخاصة بي.

"فلورنتينو وراء كل ما حصل (عدم توقيع لابورتا على الاتفاقية)، لا شك لدي في ذلك.

"تمتع من وقع على الصفقة بإمكانية تخصيص 15٪ من المبلغ القادم للاعبين، وبرأيي كان بإمكانهم تجديد عقد ميسي.

"تعاقد لابورتا مع لاعبين مثل ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو، لو لم يجلب هؤلاء اللاعبين لبقي ميسي."

يذكر أن "ليو" خاض 5 مباريات مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم سجل خلالها هدفاً وحيداً حتى الآن.