تيباس: 700 مليون يورو خسائر الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن خسائر أندية الليغا الموسم الماضي وصلت إلى 700 مليون يورو، وكان لبرشلونة وحده نصفها.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس: “من بين 700 مليون يورو مجموع خسائر أندية الليغا الموسم الماضي، نصفها كان لبرشلونة”.

وواصل: “كل ذلك تقريباً بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكن ربما هناك أندية كبيرة أخرى قدمت عملاً أفضل لاحتواء أزمة الوباء”.

وحذر رئيس الرابطة أندية الليغا من أن دخلها من المبيعات قد يكون أقل مما يتوقعونه في الموسم المقبل، رغم التفكير في السماح للجماهير بحضور المباريات بسعة 50 في المئة من الملاعب.

يذكر أن أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ظفر بلقب الدوري الإسباني بعد منافسة مع غريميه ريال مدريد وبرشلونة.