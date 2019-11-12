تير شتيغين: انتقاد الذات طبيعي وميسي مذهل

لم يضطر مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة، للتدخل من أجل إنقاذ الفريق الكتالوني أمام سيلتا فيغو، كما كان في مناسبات أخرى، بعدما ظهر الفريق بشكل جيد نسبياً، ونجح في الفوز بنتيجة 4-1.

وقال الدولي الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الفوز يجعل الأمور جيدة دائماً، في البداية كنا متراجعين قليلاً، لأنهم ضغطوا بقوة، وكان من الصعب تمرير الكرة للاعب المراقب، لكن في النهاية، سيطرنا على المباراة واستطعنا تسجيل الأهداف.

"ليس من السهل أبدا اللعب ضد فريق يقاتل مثل سيلتا، وبالتالي، فالنقاط الـ 3 غالية جداً بالنسبة لنا".

وعن انتقاده لمستوى البارسا عقب مواجهة سلافيا براغ ضمن الجولة الثالثة لدوري الأبطال، قال: "إنه أمر طبيعي بعد كل مباراة، حتى في حالة الفوز، فهناك دائما إمكانية للتحسن.

"نحن لاعبو كرة قدم، ونريد أن نكون محترفين وننتقد أنفسنا أيضاً.

"تريد الفرق الأخرى إلحاق الهزيمة بنا، ونريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال".

واختتم تير شتيغين تصريحاته بالتعليق على أهداف ليونيل ميسي، قائلاً: "ليو مميز، لديه موهبة مذهلة في تسجيل الكرات الثابتة، يفعلها في التدريب أيضاً".