تير شتيغين: ميسي الأفضل في العالم

أكد مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة أن المنافسة على جائزة "الأفضل" دائماً ما تكون صعبة، كما شدد على أن زميله ليونيل ميسي يستحق الفوز بها لأنه أبرز لاعب في العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الألماني لقناة النادي وأكد خلالها أنه محظوظ للغاية لكونه غير مضطر للاختيار بين المرشحين.

وقال تير شتيغين: "من الصعب للغاية أن أصف نفسي كحارس مرمى لكني أحاول أن أمتلك جميع الحلول سواء اللعب بالقدمين أو توزيع الكرات أو التصدي بشكل جيد.

"من المذهل بالنسبة لي الترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ففي الموسم الذي مضى حاولت أن أقدم كل ما لدي".

وعن حفل فيفا اليوم، قال نجم البارسا: "من حسن حظي أني لن أكون مضطراً لاختيار الأفضل بشكل رسمي لكن بكل تأكيد أتمنى فوز ميسي لأنه أفضل لاعب في العالم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن منافسيه على الجائزة: "قدم آليسون بيكر وإيديرسون موسماً رائعاً، لذلك أرى أنهما يستحقان الجائزة أيضاً".

يذكر أن تير شتيغين قدم أداءً مميزاً مع برشلونة الموسم الماضي.