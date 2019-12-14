ثنائية صلاح تهدي ليفربول الفوز على واتفورد

قاد المهاجم محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2-0، السبت على ملعب آنفيلد في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 38 و90 رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف على لائحة الهدافين، وإلى ثمانية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر الأندية التي هز شباكها في إنجلترا.

وأنقذ صلاح ليفربول من فخ واتفورد لأن فريقه عانى الأمرين من أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث نقاط وسع بها الفارق إلى 10 نقطة عن أقرب مطارديه ليستر سيتي.