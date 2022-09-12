جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، حيث أنه بدأ العد التدريجي للحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم، والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر كل أربع سنوات، وهذه المرة ستكون مختلفة خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها استضافة كأس العالم على أرض دولة عربية.
ولم يتبقى الكثير من الوقت على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، حيث أن أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 ستلعب يوم 20 نوفمبر القادم 2022، وستجمع بين منتخب قطر المستضيف والمنظم للبطولة ونظيره منتخب الإكوادور الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "البيت".
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر والقنوات الناقلة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال الجدول، وسيتضمن اليوم والموعد والملعب والمجموعات، والقنوات الناقلة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا عبر قنوات beIN Sports Max.
|مباريات دور المجموعات
|التاريخ
|مواعيد المباريات
|الملعب
|رقم المجموعة
|قطر * الإكوادور
|20 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|الأولى
|إنجلترا * إيران
|21 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|الثانية
|السنغال * هولندا
|21 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|الأولى
|الولايات المتحدة * ويلز
|21 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|الثانية
|السعودية * الأرجنتين
|22 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|الثالثة
|الدنمارك * تونس
|22 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الرابعة
|المكسيك * بولندا
|22 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|الثالثة
|فرنسا * أستراليا
|22 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|الرابعة
|المغرب * كرواتيا
|23 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|السادسة
|ألمانيا * اليابان
|23 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|الخامسة
|إسبانيا * كوستاريكا
|23 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|الخامسة
|بلجيكا * كندا
|23 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|السادسة
|سويسرا * الكاميرون
|24 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|السابعة
|أوروغواي * كوريا الجنوبية
|24 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الثامنة
|البرتغال * غانا
|24 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|الثامنة
|البرازيل *صربيا
|24 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|السابعة
|إيران * ويلز
|25 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|الثانية
|قطر * السنغال
|25 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|الأولى
|هولندا * الإكوادور
|25 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|الأولى
|إنجلترا * الولايات المتحدة
|25 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|الثانية
|تونس * أستراليا
|26 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|الرابعة
|بولندا * السعودية
|26 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الثالثة
|فرنسا * الدنمارك
|26 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|الرابعة
|الأرجنتين * المكسيك
|26 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|الثالثة
|اليابان * كوستاريكا
|27 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|الخامسة
|بلجيكا * المغرب
|27 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|السادسة
|كرواتيا * كندا
|27 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|السادسة
|إسبانيا * ألمانيا
|27 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|الخامسة
|الكاميرون * صربيا
|28 نوفمبر 2022
|13:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|السابعة
|غانا * كوريا الجنوبية
|28 نوفمبر 2022
|16:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الثامنة
|البرازيل * سويسرا
|28 نوفمبر 2022
|19:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|السابعة
|البرتغال * أوروغواي
|28 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|الثامنة
|هولندا * قطر
|29 نوفمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|الأولى
|الإكوادور * السنغال
|29 نوفمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|الأولى
|إيران * الولايات المتحدة
|29 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|الثانية
|إنجلترا * ويلز
|29 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|الثانية
|الدنمارك * أستراليا
|30 نوفمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|الرابعة
|فرنسا * تونس
|30 نوفمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الرابعة
|السعودية * المكسيك
|30 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|الثالثة
|بولندا * الأرجنتين
|30 نوفمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|الثالثة
|كندا * المغرب
|1 ديسمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الثمامة
|السادسة
|كرواتيا * بلجيكا
|1 ديسمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب أحمد بن علي
|السادسة
|اليابان * إسبانيا
|1 ديسمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب خليفة الدولي
|الخامسة
|ألمانيا * كوستاريكا
|1 ديسمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب البيت
|الخامسة
|كوريا الجنوبية * البرتغال
|2 ديسمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب المدينة التعليمية
|الثامنة
|غانا * أوروغواي
|2 ديسمبر 2022
|18:00 بتوقيت السعودية
|ملعب الجنوب
|الثامنة
|صربيا * سويسرا
|2 ديسمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب 974
|السابعة
|الكاميرون * البرازيل
|2 ديسمبر 2022
|22:00 بتوقيت السعودية
|ملعب لوسيل
|السابعة
مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر
بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم 2022، يتضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 مباريات دور الـ16 التي تبدأ في 3 ديسمبر وتنتهي في 6 ديسمبر، حيث أن أولى مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 قطر تم تحديد موعدها لتكون في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، أما المباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.
مواعيد مباريات دور الـ8 في كأس العالم 2022 في قطر
بعد تأهل المنتخبات من دور الـ16، يتوقف جدول مباريات كأس العالم 2022 لمدة 3 أيام لتنطلق بعدها مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم 9 ديسمبر والتي ستنتهي يوم 10 ديسمبر، بحيث تقام المباراة الأولى الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.
مواعيد مباريات دور النصف نهائي في كأس العالم 2022 في قطر
بعد انتهاء دور الـ8، يتبقى 4 منتخبات ستتواجه في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، وسيكون جدول مباريات كأس العالم 2022 دور النصف النهائي محددًا، بحيث تنطلق أول مباراة يوم 13 ديسمبر 2022 وثاني مباراة في 14 ديسمبر، وستكون موعد أول مباراة الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية اليوم الثاني في نفس الموعد.
موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 في قطر
مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حسب جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستلعب يوم 17 ديسمبر، وتم اختيار موعد مباراة تحديد المراكز في كأس العالم 2022 لتقام في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية.
موعد المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر
تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر بحسب جدول مباريات كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر 2022، وسيلتقي خلالها المنتخبين اللذان وصلا للنهائي في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل الذي سيحتضن أحداث المباراة النهائية.
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