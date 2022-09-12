جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، حيث أنه بدأ العد التدريجي للحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم، والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر كل أربع سنوات، وهذه المرة ستكون مختلفة خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها استضافة كأس العالم على أرض دولة عربية.

ولم يتبقى الكثير من الوقت على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، حيث أن أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 ستلعب يوم 20 نوفمبر القادم 2022، وستجمع بين منتخب قطر المستضيف والمنظم للبطولة ونظيره منتخب الإكوادور الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "البيت".

ملعب لوسيل (المصدر: أ ف ب)

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال الجدول، وسيتضمن اليوم والموعد والملعب والمجموعات، والقنوات الناقلة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا عبر قنوات beIN Sports Max.

جدول مباريات كأس العالم 2022 مباريات دور المجموعات التاريخ مواعيد المباريات الملعب رقم المجموعة قطر * الإكوادور 20 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت الأولى إنجلترا * إيران 21 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي الثانية السنغال * هولندا 21 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة الأولى الولايات المتحدة * ويلز 21 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي الثانية السعودية * الأرجنتين 22 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل الثالثة الدنمارك * تونس 22 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الرابعة المكسيك * بولندا 22 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 الثالثة فرنسا * أستراليا 22 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب الرابعة المغرب * كرواتيا 23 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت السادسة ألمانيا * اليابان 23 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي الخامسة إسبانيا * كوستاريكا 23 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة الخامسة بلجيكا * كندا 23 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي السادسة سويسرا * الكاميرون 24 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب السابعة أوروغواي * كوريا الجنوبية 24 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الثامنة البرتغال * غانا 24 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 الثامنة البرازيل *صربيا 24 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل السابعة إيران * ويلز 25 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي الثانية قطر * السنغال 25 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة الأولى هولندا * الإكوادور 25 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي الأولى إنجلترا * الولايات المتحدة 25 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت الثانية تونس * أستراليا 26 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب الرابعة بولندا * السعودية 26 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الثالثة فرنسا * الدنمارك 26 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 الرابعة الأرجنتين * المكسيك 26 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل الثالثة اليابان * كوستاريكا 27 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي الخامسة بلجيكا * المغرب 27 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة السادسة كرواتيا * كندا 27 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي السادسة إسبانيا * ألمانيا 27 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت الخامسة الكاميرون * صربيا 28 نوفمبر 2022 13:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب السابعة غانا * كوريا الجنوبية 28 نوفمبر 2022 16:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الثامنة البرازيل * سويسرا 28 نوفمبر 2022 19:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 السابعة البرتغال * أوروغواي 28 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل الثامنة هولندا * قطر 29 نوفمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت الأولى الإكوادور * السنغال 29 نوفمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي الأولى إيران * الولايات المتحدة 29 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة الثانية إنجلترا * ويلز 29 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي الثانية الدنمارك * أستراليا 30 نوفمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب الرابعة فرنسا * تونس 30 نوفمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الرابعة السعودية * المكسيك 30 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل الثالثة بولندا * الأرجنتين 30 نوفمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 الثالثة كندا * المغرب 1 ديسمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب الثمامة السادسة كرواتيا * بلجيكا 1 ديسمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب أحمد بن علي السادسة اليابان * إسبانيا 1 ديسمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب خليفة الدولي الخامسة ألمانيا * كوستاريكا 1 ديسمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب البيت الخامسة كوريا الجنوبية * البرتغال 2 ديسمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب المدينة التعليمية الثامنة غانا * أوروغواي 2 ديسمبر 2022 18:00 بتوقيت السعودية ملعب الجنوب الثامنة صربيا * سويسرا 2 ديسمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب 974 السابعة الكاميرون * البرازيل 2 ديسمبر 2022 22:00 بتوقيت السعودية ملعب لوسيل السابعة

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر

بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم 2022، يتضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 مباريات دور الـ16 التي تبدأ في 3 ديسمبر وتنتهي في 6 ديسمبر، حيث أن أولى مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 قطر تم تحديد موعدها لتكون في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، أما المباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات دور الـ8 في كأس العالم 2022 في قطر

بعد تأهل المنتخبات من دور الـ16، يتوقف جدول مباريات كأس العالم 2022 لمدة 3 أيام لتنطلق بعدها مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم 9 ديسمبر والتي ستنتهي يوم 10 ديسمبر، بحيث تقام المباراة الأولى الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

كرة كأس العالم 2022 قطر (المصدر: أ ف ب)

مواعيد مباريات دور النصف نهائي في كأس العالم 2022 في قطر

بعد انتهاء دور الـ8، يتبقى 4 منتخبات ستتواجه في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، وسيكون جدول مباريات كأس العالم 2022 دور النصف النهائي محددًا، بحيث تنطلق أول مباراة يوم 13 ديسمبر 2022 وثاني مباراة في 14 ديسمبر، وستكون موعد أول مباراة الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية اليوم الثاني في نفس الموعد.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 في قطر

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حسب جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستلعب يوم 17 ديسمبر، وتم اختيار موعد مباراة تحديد المراكز في كأس العالم 2022 لتقام في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر

تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر بحسب جدول مباريات كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر 2022، وسيلتقي خلالها المنتخبين اللذان وصلا للنهائي في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل الذي سيحتضن أحداث المباراة النهائية.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تصميم كرة كأس العالم 2022