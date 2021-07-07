جورجينيو فخور بتسديد ركلة جزاء إيطاليا الحاسمة

بدا جورجينيو نجم وسط منتخب إيطاليا وتشيلسي فخوراً بتسديد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت منتخب بلاده بطاقة التأهل الحاسمة إلى نهائي يورو 2020.

وتغلب الآتزوري على غريمه الإسباني في لقاء نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل الطرفين في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله.

وسدد اللاعب برازيلي الأصل ركلة الجزاء الخامسة التي نقلت الإيطالييين لنهائي البطولة للمرة الثانية خلال آخر 3 نسخ من اليورو.

جورجينيو يقود إيطاليا للنهائي

وقال نجم خط الوسط المتوج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي: "عندما تنفذ الركلة، يزاح الثقل عن كاهلك، حاولت تناسي كل شيء من حولي، وركزت على ما تدربت على فعله، أخذت نفساً عميقاً وباشرت بالتسديد.

"إيطاليا لا تستسلم أبداً، نؤمن بأنفسنا، لدينا فريق رائع يستحق الأفضل، نعاني سوياً ونلعب معاً ونضحك ونمازح بعضنا، ومثل جميع العائلات نتجادل فيما بيننا أحياناً، لكننا متحدون باستمرار".

يذكر أن منتخب إيطاليا سيواجه في النهائي المنتصر في لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي إنجلترا صاحب الضيافة وغريمه الدنماركي.

ويعتقد المراقبون أن فوز الآتزوري باللقب سيجعل جورجينيو من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة سنوياً لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.