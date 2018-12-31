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جوكوفيتش: نقطة لقب مبادلة الأفضل في تاريخي

جوكوفيتش: نقطة لقب مبادلة الأفضل في تاريخي
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نشر 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 12:55 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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نوفاك جوكوفيتش
نوفاك جوكوفيتش

وصف الصربي نوفاك جوكوفيتش المتوج بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، والتي اختتمت منافساتها مساء أول أمس، المباراة النهائية أمام الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بـ "واحدة من أفضل وأقوى المباريات التي خاضها في بطولة مبادلة منذ انطلاقها قبل 11 عاماً".

وأكد الصربي أن المواجهة شهدت صراعاً شرساً من منافسه حامل لقب نسخة عام 2017، وأن الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وأعرب جوكوفيتش عن سعادته بالتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وخوض مباراة قوية في النهائي تمنحه الكثير من الثقة قبل بدء الموسم الجديد.

ونجح جوكوفيتش في التغلب في النهائي بصعوبة على أندرسون بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-5 و7-5 ليحصد لقبه الرابع، ويعادل رقم الإسباني رافاييل نادال، مؤكداً استعداده القوي من أجل الحفاظ على المركز الأول خلال 2019 في صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

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