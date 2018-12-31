جوكوفيتش: نقطة لقب مبادلة الأفضل في تاريخي
نوفاك جوكوفيتش
وصف الصربي نوفاك جوكوفيتش المتوج بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، والتي اختتمت منافساتها مساء أول أمس، المباراة النهائية أمام الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بـ "واحدة من أفضل وأقوى المباريات التي خاضها في بطولة مبادلة منذ انطلاقها قبل 11 عاماً".
وأكد الصربي أن المواجهة شهدت صراعاً شرساً من منافسه حامل لقب نسخة عام 2017، وأن الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق.
وأعرب جوكوفيتش عن سعادته بالتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وخوض مباراة قوية في النهائي تمنحه الكثير من الثقة قبل بدء الموسم الجديد.
ونجح جوكوفيتش في التغلب في النهائي بصعوبة على أندرسون بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-5 و7-5 ليحصد لقبه الرابع، ويعادل رقم الإسباني رافاييل نادال، مؤكداً استعداده القوي من أجل الحفاظ على المركز الأول خلال 2019 في صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- فرايبورج وهرتا برلين يودعان كأس ألمانيا،والعين الإماراتي يحرز لقب كأس السوبر
- تعادل مانشستر وإشتعال المنافسة في إنكلترا، فوز ثمين للريال في إسبانيا، وليون توج باللقب السادس للدوري بعد خسارة تولوز
- تشيلسي في صدارة الدوري الإنكليزي،هامبورج ينفرد بصدارة البوندسليجا، يوفنتوس وروما يواصلان عروضهما المخيبة في إيطاليا،والأهلي يقترب من النهائي
- ميسي يرفض عرضا سخيا من م. سيتي، ومباراة فاصلة بين الأهلي والإسماعيلي لتحديد بطل الدوري
- ليفربول وتشيلسي يتقاسما صدارة الدوري الإنكليزي،سقوط روما وفوز صعب للإنتر في إيطاليا،وبتروجيت ينتزع صدارة الدوري المصري