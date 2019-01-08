جوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي مع بداية 2019

نوفاك جوكوفيتش

احتل النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش الصدارة في النسخة الأولى من التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لعام 2019 والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى مقارنة بآخر نسخة من التصنيف والتي صدرت في 2018.

ويمتلك جوكوفيتش 9135 نقطة في المركز الأول، يليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7480 نقطة، ثم السويسري روجر فيدرر، المتوج السبت ضمن منتخب بلاده بلقب كأس هوبمان لفرق التنس المختلطة، في المركز الثالث برصيد 6420 نقطة، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات“غراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم.