جوكوفيتش يتوج بلقب بطولة مبادلة العالمية

جوكوفيتش يظفر باللقب

توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، ببطولة مبادلة الـ 11 لكرة المضرب، بعد تغلبه على حامل اللقب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 2-1 (4-6 و7-5 و7-5) في المباراة النهائية التي جرت أمس، بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، والتي استمرت ساعتين وربع الساعة.

وعادل جوكوفيتش الرقم القياسي للإسباني رافاييل نادال بفوزه باللقب للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2012 و2013، بالإضافة إلى مركز الوصيف في 2015.

وفاز الروسي كارين خاشنوف بالمركز الثالث بعد تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الاستعراضية، التي أقيمت بينهما مساء أمس بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية.

وحسمت المباراة بشوط كسر التعادل بعد أن فاز كارين خاشنوف بالمجموعة الأولى 6-3، ثم فاز دومينيك بالمجموعة الثانية 6-4، وحسم كارين خاشنوف شوط كسر التعادل الفاصل لمصلحته 10-3.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اعتمدت فوز كارين خاشنوف بالمركز الثالث قبل هذه المباراة، بعد انسحاب نادال واعتذاره عن عدم أداء المباراة بسبب إصابته في الركبة، التي حدثت له في مباراة نصف النهائي أمام أندرسون.

وقررت اللجنة إقامة هذه المباراة بشكل استعراضي بين خاشنوف ودومينيك، حتى تحافظ على ترتيب المباريات في جدول مباريات البطولة، ويستمتع الجمهور بمشاهدة مباراة أخرى قبل المباراة النهائية.