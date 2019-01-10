جوكوفيتش يسحق موراي في مباراة استعراضية

نوفاك جوكوفيتش

سحق الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً منافسه البريطاني آندي موراي 6-1 و4-1 اليوم الخميس في مباراة استعراضية في ملبورن بارك استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويعاني موراي لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة في الفخذ مطلع العام الماضي، وقد واجه مشكلة كبيرة أمام جوكوفيتش الفائز بلقب أستراليا المفتوحة 6 مرات على ملعب مارغريت كورت قبل أن يطلب البريطاني إنهاء المباراة بعد أقل من ساعة من اللعب.

ويدخل الصربي بطولة أستراليا بصفته المرشح الأبرز للفوز باللقب السابع وهو رقم قياسي والثالث له على التوالي في البطولات الأربع الكبرى، بينما ستكون توقعات موراي، وصيف البطل 5 مرات والذي يحتل حالياً المركز 230 في التصنيف العالمي، أقل كثيراً في البطولة التي تنطلق الاثنين المقبل.

وعاد موراي (31 عاماً) الفائز بثلاثة ألقاب كبرى إلى المنافسات في يونيو الماضي، لكن المصنف الأول على العالم سابقاً أنهى موسمه مبكراً في سبتمبر.

واستمتع الاسكتلندي ببداية طيبة للموسم الجديد بالفوز على مواطنه جيمس دوكوورث في بطولة بريزبين الدولية في الأول من يناير، لكنه خسر أمام الروسي المصنف الرابع دانييل ميدفيديف في الدور التالي.

وسيلتقي موراي في الدور الأول مع الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت.

وإذا اجتاز هذا الدور، قد يلتقي موراي بالأسترالي جون ميلمان الذي أطاح بروجر فيدرر من الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

ويقف الروسي كارين ختشانوف المصنف العاشر أيضاً في طريق موراي لبلوغ دور الستة عشر.