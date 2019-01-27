جوكوفيتش يسحق نادال ويظفر بلقب بطولة أستراليا

نوفاك جوكوفيتش

حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش فوزاً كبيراً على نظيره الإسباني رافاييل نادال بثلاث مجموعات دون رد، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبهذا التتويج، ينفرد جوكوفيتش بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة (سبعة ألقاب) متفوقاً على السويسري روجر فيدرر صاحب الـ 6 ألقاب.

كما نجح الصربي بتحقيق لقبه الثالث على التوال] في بطولات غراند سلام، بعد الفوز بآخر بطولتين العام الماضي وهما ويمبلدون وأميركا المفتوحة.

واستطاع "نولي" أن يقلص الفارق مع نادال في بطولات غراند سلام الكبرى بتحقيقه اللقب رقم 15 في المركز الثالث، بعد نادال صاحب الـ 17 لقباً وفيدرر الأول صاحب الـ 20 لقباً.