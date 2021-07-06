جونيور فيربو يغادر برشلونة صوب ليدز يونايتد

أعلن ليدز يونايتد عن تعاقده مع الظهير الأيمن الواعد جونيور فيربو القادم من برشلونة مقابل قرابة 13 مليون جنيه استرليني وفقاً للتقارير.

وبرز اللاعب الذي ولد في جمهورية الدومينيكان وانتقل إلى إسبانيا في سن السادسة مع ريال بيتيس قبل أن يتعاقد معه البارسا عام 2019.

وسيعمل صاحب الـ 24 عاماً الآن تحت إشراف المدير الفني مارسيلو بييلسا المعروف بأسلوبه الهجومي الذي يناسب النجم الصاعد.

برشلونة يتخلص من فيربو وغيره من اللاعبين لحل مشاكله الاقتصادية

ويعاني النادي الكتالوني من أزمة مالية خانقة، ويتطلع لتجديد عقد قائده ليونيل ميسي الذي سيكلفه أموالاً طائلة، مما استدعى بيع الإسباني الشاب الذي ساهم في فوز البلاوغرانا بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم المنصرم.