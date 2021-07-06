  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. جونيور فيربو يغادر برشلونة صوب ليدز يونايتد

جونيور فيربو يغادر برشلونة صوب ليدز يونايتد

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 06:41
فيربو إلى ليدز يونايتد
فيربو إلى ليدز يونايتد

أعلن ليدز يونايتد عن تعاقده مع الظهير الأيمن الواعد جونيور فيربو القادم من برشلونة مقابل قرابة 13 مليون جنيه استرليني وفقاً للتقارير.

وبرز اللاعب الذي ولد في جمهورية الدومينيكان وانتقل إلى إسبانيا في سن السادسة مع ريال بيتيس قبل أن يتعاقد معه البارسا عام 2019.

وسيعمل صاحب الـ 24 عاماً الآن تحت إشراف المدير الفني مارسيلو بييلسا المعروف بأسلوبه الهجومي الذي يناسب النجم الصاعد.

برشلونة يتخلص من فيربو وغيره من اللاعبين لحل مشاكله الاقتصادية

ويعاني النادي الكتالوني من أزمة مالية خانقة، ويتطلع لتجديد عقد قائده ليونيل ميسي الذي سيكلفه أموالاً طائلة، مما استدعى بيع الإسباني الشاب الذي ساهم في فوز البلاوغرانا بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم المنصرم.

جونيور فيربو
كلمات دالة:جونيور فيربوليدز يونايتدمارسيلو بييلسابرشلونة

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...