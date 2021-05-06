حكيمي: كونتي كان قريباً من ريال مدريد

قال أشرف حكيم ظهير إنتر ميلان أن مدربه أنتونيو كونتي كان قريباً من الانضمام لريال مدريد في السابق.

واحتفل الثنائي بقيادة إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وقال الدولي المغربي أحد أبرز نجوم الموسم في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو": "أسس النادي مشروعاً عظيماً للظفر باللقب، وأنا فخور للغاية بمساهمتي في صناعة التاريخ هذا الموسم في إنتر.

"ركز كونتي على توظيفي دفاعياً، وأنا أقدر ذلك للغاية، لأني تطورت وأصبحت لاعباً أفضل".

وختم بقوله: "إنه مدرب متطلب يركز كثيراً على الجانب التكتيكي، أخبرني بأنه كان قريباً من التوقيع لريال مدريد، لكن المفاوضات لم تنجح".