حكيمي يصنع التاريخ في بوروسيا دورتموند

يقدم الظهير المتألق أشرف حكيمي موسماً استثنائياً مع بوروسيا دورتموند بسبب عدد الأهداف التي سجلها وصنعها حتى الآن ليقود فريقه لتسجيل نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وساهم الدولي المغربي في قلب الطاولة على إنتر ميلان، ليمنح دورتموند فوزاً مجنوناً (3–2)، بعدما خرج من الشوط الأول متأخراً بهدفين نظيفين، وذلك عبر تسجيله هدفين في اللقاء بطريقة رائعة ليتحول إلى "أيقونة" بالنسبة لجماهير أسود فيستيفال.

وفي تفاصيل أرقام حكيمي التي نشرها "العربي الجديد"، خاض المغربي حتى الآن 17 مباراة في جميع البطولات المحلية والأوروبية، وسجل 6 أهداف مقابل صناعة 4 أهداف أخرى، لكن الملفت كان دوره الكبير في دوري أبطال أوروبا.

وسجل المغربي 4 أهداف لدورتموند في دوري أبطال أوروبا من أصل 5 سجلها الفريق في البطولة، أي أنه سجل 80% من أهداف الفريق في التشامبيونز ليغ، وهو يلعب في مركز المدافع.

كما تخطى حكيمي عدد أهداف النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيثُ سجلا هدفين في البطولة الأوروبية هذا الموسم (1 لميسي و1 لرونالدو)، في وقت تخطى عدد أهداف ريال مدريد (3)، وعادل عدد أهداف برشلونة (4).