خاميس رودريغيز ينتقل إلى الريان

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز غادر الفريق حتى ينضم إلى الريان القطري اليوم الأربعاء دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وخاض نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبورتو وموناكو السابق 12 شهراً في ملعب غوديسون بارك فشل خلالها في فرض نفسه تحت إشراف المدير الفني السابق كارلو أنشيلوتي.

وبعد تولي رافاييل بينيتيز تدريب التوفيز، بدا واضحاً أن المدرب الإسباني لا يفكر بالاعتماد على صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عاماً.

وانضم خاميس روديغيز إلى إيفرتون قادماً من ريال مدريد في سبتمبر الماضي، وخاض معه 26 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها ستة أهداف.

وعانى الكولومبي من سلسلة من الإصابات خلال المواسم الأخيرة حالت دون مشاركته وظهوره بالشكل المطلوب، حتى أنه تم استبعاده من مباريات منتخب بلاده عدة مرات.