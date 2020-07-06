خاميس يجبر ريال مدريد على بيعه بسعر منخفض

أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن خاميس رودريغيز سيجبر ريال مدريد على بيعه بسعر منخفض، إذ يدرك الطرفان أن مصلحتهما تكمن في الانفصال.

ويرغب الكولومبي في المشاركة بانتظام، بينما يريد ريال مدريد التخلص من الأجر الكبير الذي يتقاضاه نجم بورتو وموناكو السابق والذي يتخطى 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى تجنب رحيله مجاناً عقب انتهاء عقده صيف 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد مجبر على بيع خاميس هذا الصيف بمقابل لن يزيد عن 25 مليون يورو.

وكان النادي المدريدي رفض عروضاً لرحيل الكولومبي الصيف الماضي نظير 45 و50 مليون يورو.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، أوقف نابولي ويوفنتوس اهتمامهما بضم خاميس، بينما يحظى اللاعب حالياً باهتمام أندية إنجليزية مثل إيفرتون وآرسنال ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ولفرهامبتون.