خاميس ينعش حلم زيدان بضم بوغبا

كشف تقرير فرنسي أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لا يزال مصمماً على التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد هذا الصيف وأن آماله في إيجاد صفقة تبادلية قد تنتعش قريباً.

ويمتد عقد الفرنسي مع يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل مع إمكانية تمديده لموسم إضافي في حال حصول اتفاق بين الطرفين.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الصفقة يمكن أن تتم هذا الصيف بتضمين خاميس رودريغيز نجم الريال فيها، والذي يحظى باهتمام كبير من يونايتد، وهذا من شأنه أن يقلل من المبلغ المدفوع للتعاقد مع بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الفرنسي كان على رأس مطالب زيدان عند عودته في الولاية الثانية لقيادة ريال مدريد، إلا أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرينغي، لا توجد لديه أي نية لدفع 100 مليون يورو إلى جانب راتبه الكبير والذي يصل إلى 17 مليون يورو. والآن ومع رغبة يونايتد في ضم خاميس قد تتغير الأمور وتصبح الصفقة ممكنة.

وارتبط بوغبا بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية على رأسها يوفنتوس الذي يكافح هو أيضاً من أجل استعادة نجمه السابق.

لكن تقريراً صحفياً كان قد كشف في وقت سابق من بداية هذا الشهر، أن النجم الفرنسي قد يمدد عقده مع يونايتد خاصة بعد تحسن أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وارتبط بوغبا بالرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، خاصة في ظل انتهاء عقده نهاية الموسم المقبل ورغبة يوفنتوس وريال مدريد في ضمه.

لكن وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن بوغبا بعد عودته من الإصابة أصبح راضياً بشكل لا يصدق عن الفريق، وهو ما يدفعه إلى البقاء.

كما ساهم البرتغالي برونو فيرنانديش، الوافد من سبورتينغ لشبونة في يناير الماضي في تحسن أداء يونايتد، وقد جرى الحديث كثيراً حول شراكته المستقبلية مع بوغبا.

وكان المدير الفني ليونايتد أولي غونار سولشاير قد دعم أيضاً بقاء الدولي الفرنسي مع الفريق وتفعيل الشرط الموجود في عقده بمده لموسم إضافي.

ولم يتلق الشياطين الحمر أي هزيمة في آخر 14 مباراة خاضوها في جميع المسابقات المحلية والقارية.