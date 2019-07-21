خضيرة يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

كشف تقرير أمس عن تلقي سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، عرضاً للرحيل وفقاً لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

ويبدو يوفي متقبلاً لفكرة التخلي عن لاعب الوسط الألماني هذا الصيف، لا سيما بعد التعاقد مع الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو، بالإضافة إلى وجود احتمالية لقدوم بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أن فينيرباهتشة قدم عرضاً للحصول على خدمات لاعب ريال مدريد السابق، وأن الاتصالات جارية الآن معه.

يذكر أن خضيرة لم يشارك خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس إلا في 10 مباريات فقط ضمن الدوري الإيطالي بإجمالي 711 دقيقة، ونجح في إحراز هدفين، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وكانت تقارير قد تحدثت من قبل عن اهتمام بيشكتاش وشتوتغارت وبايرن ميونيخ، بضم خضيرة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن فرص صاحب الـ 32 عاماً باتت صعبة للحفاظ على مكانه ضمن خط وسط فريق السيدة العجوز خلال الموسم الجديد.

وقالت أن ماوريتسيو ساري المدرب الجديد للبيانكونيري، يخطط لمستقبل الفريق دون خضيرة.

وذكرت بعض التقارير أن الألماني قد يرحل للدوري التركي أو يتجه صوب الدوري الأميركي للمحترفين.

لكن الصحيفة الإيطالية لم تستبعد إمكانية عودة خطيرة للدوري الألماني من بوابة شتوتغارت أو بايرن ميونيخ.

ويبحث الفريق البافاري عن لاعبين يسد بهم فراغ الراحلين فرانك ريبيري وآريين روبن هذا الصيف، كما انتشرت شائعات حول انتقال خضيرة لصفوفه قبل عام ونصف.