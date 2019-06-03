خلاف بين زيدان وريال مدريد حول إيريكسن وبوغبا

ظهرت بوادر خلاف بين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وإدارة النادي الملكي، حول لاعب الوسط المنتظر انضمامه لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الإدارة المدريدية تفضل التعاقد مع كريستيان إيريكسن (توتنهام)، فيما يفضل المدرب الفرنسي التعاقد مع مواطنه بول بوغبا (مانشستر يونايتد).

وشارك إيريكسن مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، لكنه لم ينجح في صنع الفارق، واختفى معظم أوقات المباراة.

ورغم استحواذ سبيرز على الكرة الذي وصل في بعض الأوقات إلى 64%، ومع خوض الدنماركي المواجهة بالكامل، إلا أنه لم ينجح سوى في خلق 36 تمريرة، منها واحدة فقط خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد إيريكسن الكرة 13 مرة، واستعادها 3 مرات فقط.

هذه الأرقام ربما تعزز من رأي زيدان، وتجبر إدارة ريال مدريد على التنازل عن التمسك بالنجم الدنماركي، والتحول لضم بوغبا، الذي يرى فيه زيدان لاعب الوسط الشامل الذي يلائم احتياجاته.