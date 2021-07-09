دانيلو واثق من بقاء رونالدو مع يوفنتوس

بدا البرازيلي دانيلو ظهير يوفنتوس الأيمن واثقاً من بقاء النجم كريستيانو رونالدو الموسم القادم، كما عبر عن رغبته في رؤية مواطنه غابرييل جيزوس إلى جانبه أيضاً في يوفي.

ويدخل "صاروخ ماديرا" الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع النادي القادم من مدينة تورينو، وحامت الشكوك مراراً مؤخراً حول مستقبل هداف الدوري الإيطالي وإمكانية رحيله عن البيانكونيري لخوض غمار تحديات جديدة.

دانيلو يتوقع بقاء رونالدو

لكن دانيلو يرى أن رونالدو صاحب الـ 36 عاماً لن يبارح مكانه، حيث قال في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "وجوده في الفريق مهم بالنسبة لنا، لأنه يسجل العديد من الأهداف، كما أنه صديق عزيز، نعرف بعضنا منذ كنا سوياً في ريال مدريد، سيبقى معنا الموسم القادم".

كما تمنى البرازيلي أن ينتقل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي إلى يوفنتوس على الرغم من تواجد ألفارو موراتا وباولو ديبالا في خط المقدمة حالياً.