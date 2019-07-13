داني ألفيش يقترب من الدوري الإنجليزي

كشفت الصحف البريطانية أن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا يفكر في صفقة كبيرة لأحد نجوم المنتخب البرازيلي، وأحد الأسماء التي ساهمت بشكل كبير في تتويج السامبا بلقب كوبا أميركا 2019.

وأشارت الصحف إلى أن الظهير الأيمن داني ألفيش اقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام كبير من سيتي ومدربه الإسباني.

ويبحث "بيب" بعد نهاية موسم 2018-2019 عن ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، ويبدو أن تحول البرازيلي إلى لاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان جعله هدفاً مهماً لإدارة سيتي.

في المقابل، ما يجعل ألفيش مطلباً لمانشستر سيتي وأي فريق أوروبي آخر خلال سوق الانتقالات الصيفية، هو الأداء المتميز الذي قدمه مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا 2019، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتبدو مهمة التعاقد مع ألفيش معقدة، وذلك لأنه رفض عرضاً مقدماً من سيتي عام 2017 بعد مغادرته يوفنتوس، كما أن بقاء الظهير الأيمن الآخر دانيلو في مانشستر سيتي لن يفتح الطريق أمام وصول ألفيش.