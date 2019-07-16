دراسة: مانشستر سيتي الأفضل في العالم

تصدر مانشستر سيتي قائمة أفضل فرق العالم في دراسة تحليلية لتقييم قدرات فرق كرة القدم.

ونشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية دراسة أجراها محللون متخصصون في موقع "فايف ثيرتي إيت"، وهي دراسة تحليلية قائمة على تقييم الفرق دفاعياً وهجومياً وقياس مستوى القوة في كل فريق.

ويشير التقييم الهجومي إلى عدد الأهداف التي يُتوقَّع أن يسجلها الفريق أمام منافس متوسط في ملعب محايد، أما التقييم الدفاعي فيشير إلى عدد الأهداف التي يُتوقَّع أن تستقبلها شباكه.

وتستنتج الدراسة نسبة النقاط التي يستطيع كل فريق أن يحصل عليها استناداً إلى قوته.

ووضع التقييم مانشستر سيتي في المركز الأول، متفوقاً على بايرن ميونيخ الثاني، وليفربول الثالث، وبرشلونة الرابع، وتشيلسي الخامس.