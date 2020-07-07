دورتموند يحدد موعداً نهائياً لبيع سانشو

حدد بوروسيا دورتموند موعداً نهائياً لبيع جناحه جايدون سانشو، في حال قرر أي فريق الموافقة على شروطه الخاصة.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية أن دورتموند اتخذ قراراً بأن يكون العاشر من الشهر القادم اليوم الأخير الذي سيسمح فيه ببيع الدولي الإنجليزي.