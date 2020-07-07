دورتموند يحدد موعداً نهائياً لبيع سانشو

حدد بوروسيا دورتموند موعداً نهائياً لبيع جناحه جايدون سانشو، في حال قرر أي فريق الموافقة على شروطه الخاصة.
وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية أن دورتموند اتخذ قراراً بأن يكون العاشر من الشهر القادم اليوم الأخير الذي سيسمح فيه ببيع الدولي الإنجليزي.
ويعتبر سانشو أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد والذي عليه توفير 120 مليون يورو من أجل إقناع النادي الألماني بالموافقة على الصفقة.
ولا يزال سانشو يرتبط بعقد مع دورتموند يمتد لموسمين آخرين، إلا أن العديد من التقارير ربطته بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.
Via SyndiGate.info
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