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دورتموند يسحق أوغسبورغ وينتزع صدارة البوندسليغا من بايرن

تاريخ النشر: 21 أيّار / مايو 2023 - 05:50
دورتموند يحتفل بانتزاع صدارة الدوري الألماني من بايرن (Photo by Christof STACHE / AFP / )
دورتموند يحتفل بانتزاع صدارة الدوري الألماني من بايرن (Photo by Christof STACHE / AFP / )

اكتسح بوروسيا دورتموند مستضيفه أوغسبورغ بثلاثيةٍ نظيفة مساء الأحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إمبولس آرينا لينتزع صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا).

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من سيباستيان هالر (هدفان) في الدقيقتين 58 و 84، ويوليان براندت (90).

دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن ميونخ

واستفاد أسود فيستفاليا من سقوط بايرن ميونخ المتصدر السابق أمام ضيفه لايبزيج بنتيجة 1-3 أمس السبت لينتزع الصدارة.

ورفع بوروسيا رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 70 نقطة في المركز الأول موسعاً الفارق إلى نقطتين مع بايرن الذي تراجع إلى المركز الثاني مع تبقي جولة أخيرة على نهاية الموسم.

فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

كلمات دالة:بوروسيا دورتموندأوغسبورغالدوري الألماني

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