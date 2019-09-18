دورتموند يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع سانشو

أوضح بوروسيا دورتموند على لسان مديره الرياضي مايكل تزورك حقيقة المفاوضات مع مانشستر يونايتد بخصوص النجم الصاعد جادون سانشو.

وأصبح الإنجليزي الشاب من أبرز نجوم الفريق الألماني منذ انضمامه في 2017 قادماً من مانشستر سيتي، وذكرت تقارير أن الجار يونايتد مهتم بإعادته لإنجلترا.

وقال تزورك في تصريحات إعلامية: "لم نتحدث مع يونايتد، سانشو ليس للبيع، ما حدث أنهم قاموا بالسؤال عنه أثناء اجتماع خلال فترة التحضيرات".

بدوره، رفض سانشو أيضاً غلق باب الرحيل: "لا يمكن معرفة المستقبل، ألعب كل مباراة بكل ما لدى، وأريد إعطاء مائة بالمائة.

"أريد الفوز بالألقاب مع دورتموند، الأمر جنوني، وكله حدث سريعاً، هذا فريق رائع يجعلني متواضعاً".

يذكر أن دورتموند تعادل أمس مع برشلونة سلباً في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.