ديشان: غريزمان يحتاج لوقت حتى ينسجم في برشلونة

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن أنتوان غريزمان يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي عكس ما يقال، مؤكداً أنه يحتاج فقط إلى بعض الوقت حتى يصل إلى مستوى التوقعات ويتأقلم مع أسلوب برشلونة.

وقال ديشان: "بالنسبة لي لا مخاوف بالنسبة لغريزمان، كونه يزامل العديد من النجوم الكبار في برشلونة وهذا شيء إيجابي بالنسبة للاعب، لكن الاندماج لا يأتي في يوم وليلة.

"طريقة اللعب تعتمد على انسجام اللاعبين بشكل كبير وكيفية عملهم سوياً، كما أنه شارك في مراكز لم يعتد عليها في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم أنه بدأ مسيرته باللعب على الأطراف، إلا أن ذلك لم يحدث منذ فترة طويلة.

"اللعب لنادٍ كبير يجعل التوقعات عالية، أنا أثق أن غريزمان سيصبح أحد أهم لاعبي برشلونة مع مرور الزمن، وبالنسبة للمنتخب فهو ما زال مهماً للغاية فيما يخص مركز رأس الحربة الذي شغله مؤخراً".

يذكر أن غريزمان دخل في أزمة مع برشلونة وفقاً لمصادر مقربة بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين ليونيل ميسي ولويس سواريز.