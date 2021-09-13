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ديوكوفيتش يخسر نهائي أميركا المفتوحة أمام ميدفيديف

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:31
ميدفيديف يقبل كأس بطولة أميركا المفتوحة
ميدفيديف يقبل كأس بطولة أميركا المفتوحة

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش نهائي بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب أمام غريمه الروسي دانييل ميدفيديف 4-6 4-6 4-6 ليلة الأحد بتوقيت نيويورك.

وقدم الروسي المصنف الثاني عالمياً أداءً قوياً وذكياً قابله تراجع في المستوى من قبل الصربي متصدر التصنيف العالمي.

وفوت ديوكوفيتش البالغ من العمر 34 عاماً فرصة الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات غراند سلام الذي يتشاركه حالياً مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال بعشرين لقباً لكلٍ منهم.

في المقابل، حقق ميدفيديف صاحب الـ 25 عاماً لقبه الأول في بطولات غراند سلام، علماً بأنه خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في شهر فبراير المنصرم أمام ديوكوفيتش بالذات.

ميدفيديف وديوكوفيتش
ديوكوفيتش (يسار) يهنىء ميدفيديف بفوزه
كلمات دالة:دانييل ميدفيديفنوفاك ديوكوفيتشبطولة أميركا المفتوحةنيويورك

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