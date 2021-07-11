ديوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون ويعادل رقم نادال وفيدرر

ظفر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية بعد فوزه في اللقاء النهائي على غريمه الإيطالي ماتيو بيريتيني بثلاث مجموعات لواحدة.

وأنهى الصربي اللقاء لصالحه بواقع 6-7 و6-4 و6-4 و6-3.

ورغم خسارة متصدر ترتيب لاعبي التنس للمجموعة الأولى، إلا أنه نجح في العودة وظفر بثلاثة مجموعات متتالية ليحسم اللقب.

ديوكوفيتش يعادل رقم الفوز ببطولات غراند سلام القياسي

وعادل صاحب الـ 34 عاماً بالتالي رصيد الأسطورتين روجر فيدرر ورافاييل نادال القياسية بـ 20 بطولة غراند سلام لكلٍ منهم ليحتدم الصراع بين الثلاثي على الانفراد بالصدارة.

في المقابل، ظهر بيريتيني صاحب الـ 25 عاماً تاسع الترتيب بصورة مميزة وتمكن من مقارعة غريمه الصربي في أغلب فترات اللقاء.