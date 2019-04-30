دي يونغ: دوري الأبطال أهم بالنسبة من المونديال

منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 02:27
فرينكي دي يونغ
فرينكي دي يونغ

لم يتمكن فرينكي دي يونغ نجم أياكس أمستردام، من تجنب الحديث حول ناديه الجديد برشلونة، الذي سينضم له بداية من الموسم القادم مقابل 75 مليون يورو، وظهر متحمساً للغاية خلال تصريحاته لوسائل إعلام النادي الهولندي.

وقال النجم الصاعد في تصريحات لصحيفة "سبورت": "لا أتوقع مشاركتي أساسياً فور انضمامي لبرشلونة.

"أفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس، أكثر من الفوز بلقب المونديال مع هولندا، وبالرغم من ذلك فهذا خيار صعب للغاية في هذه اللحظة".

ويخوض أياكس ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة أمام مستضيفه توتنهام.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع دي يونغ قبل أشهر مقابل 75 مليون يورو في صفقة سينتقل بموجبها للفريق الكتالوني نهاية الموسم.

كلمات دالة:فرينكي دي يونغأياكسبرشلونةدوري أبطال أوروباتوتنهام

Via SyndiGate.info


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