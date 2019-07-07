دي يونغ: لطالما رغبت بالانتقال لبرشلونة

أكد فرينكي دي يونغ أنه في مرحلة ما استبعد إمكانية انتقاله لبرشلونة من أياكس أمستردام، لكن تدخل رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو في المفاوضات عجل بإتمام الصفقة.

وصرح الهولندي لمجلة "فوتبال إنترناشيونال": "لطالما كان برشلونة مهتماً بالتعاقد معي، وفي الحقيقة كان الوجهة المفضلة لي دائماً، لكن المفاوضات تعقدت، وتزايد شعوري بأنها ربما ليست اللحظة المناسبة للرحيل إلى هذا النادي.

"في النهاية، كان هناك مانشستر سيتي، وتوقفت عن التفكير في برشلونة إلى أن اتصل الأخير بوكيل أعمالي، وفجأة أصبح الأمر جاداً للغاية".

وأوضح آلي دورسون، وكيل دي يونغ، أنهما في تلك اللحظة "كانا قد استبعدا برشلونة"، حتى أنه نصح نجم أياكس حينها بـ "عدم الرد على أي مكالمات من إسبانيا"، لكن "تبين أن الرئيس (بارتوميو) بنفسه أراد أن يأتي".

وأكد دي يونغ أن الحافز المادي لم يكن الأساس، موضحاً أن "جاء برشلونة وقدم لي ما أريده، والأمر ليس له علاقة بالمال حين أتحدث يكون ذلك عن كرة القدم، وهذا ما فعلته مع كل الأندية التي أبدت اهتمامها بضمي".