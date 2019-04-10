ذكرى سيئة لميسي في أولد ترافورد

ليونيل ميسي

يمكن أن يفتخر ليونيل ميسي بسجله الشخصي في مواجهات الأندية الإنجليزية بعد أن سجل 22 هدفاً في 29 مباراة أمام أندية البريميير ليغ، وهز شباك مانشستر يونايتد بالتحديد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن تظل هناك ذكرى سيئة عالقة بذهنه من زيارته الوحيدة إلى ملعب أولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر"، وهي ذكرى غيرت حياته تماماً.

وقبل 11 عاماً خاض المهاجم الأرجنتيني مباراته الوحيدة في مسرح الأحلام وكان شاهداً على الخسارة بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد سجله بول سكولز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ليودع برشلونة البطولة آنذاك.

ولم يتمكن ميسي من هز الشباك في تلك الأمسية نظراً لتألق الحارس العملاق إيدوين فان دير سار، لكن الفرصة ستكون سانحة أمامه بعد سنوات طويلة، إلا أنه يتعين عليه الوصول لمرمى دافيد دي خيا الليلة.

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وبعيداً عن ملعب أولد ترافورد، سجل ميسي أمام يونايتد في روما وويمبلي ليقهر الشياطين في مباراتين نهائيتين في دوري الأبطال، لكنه يعتبر أن الهزيمة في ملعب يونايتد موسم 2006-2007 غيرت حياته للأبد بعد أن أسفرت عن رحيل المدرب فرانك رايكارد والأسطورة رونالدينيو.

ومع وصول بيب غوارديولا، عاش "ليو" أفضل فتراته ولعب دور البطولة المطلقة بعد أن كان مجرد موهبة واعدة مع رايكارد ويعيش تحت ظل رونالدينيو.