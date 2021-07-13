رئيس ريال مدريد يهاجم كاسياس وراؤول في تسجيل مسرب

سربت وسائل الإعلام الإسبانية مكالمة صوتية تعود إلى عام 2006 كشفت عن هجوم حاد من قبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي على أسطورتي النادي إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.

ولم يكن بيريز رئيساً للنادي الملكي في ذلك الحين، وذلك بعد انتهاء حقبته الرئاسية الأولى في فبراير من نفس العام، لكنه لم يتردد في اعتبار الثنائي "فاشلين عظيمين".

بيريز ينتقد أسطورتي ريال مدريد

وصدرت هذه الأقوال عام 2006 حينما وصل راؤول إلى مشاركته الـ 500 مع الفريق الملكي، يقابلها 300 لـ "القديس".

ودافع الثنائي عن قميص ريال لأكثر من 700 مباراة لكلٍ منهما في نهاية المطاف، ليحتلا المركزين الأول والثاني في قائمة أكثر المشاركين في تاريخ النادي.

وقال بيريز في التسجيل المسرب نقلاً عن موقع "إل كونفيدينسيال": "كاسياس ليس حارساً لريال مدريد، ماذا تريد مني أن أخبرك؟ لم يكن كذلك يوماً.

"إنه يجسد الفشل الأكبر لدينا، ما يحصل هو أن لديك من يعشقونه ويتحدثون إليه، لا أعلم ما يجري، يدافع عنه الكثيرون، إنها واحدة من أبرز الأكاذيب، والثاني هو راؤول.

"أكبر محتالين في ريال مدريد هما كاسياس أولاً ومن بعده راؤول."

يذكر أن راؤول يتولى حالياً الإشراف على فريق ريال مدريد كاستيا، ولن تكون هذه العبارات مرحبة بها من قبله بالتأكيد.