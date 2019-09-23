راموس: الفوز على إشبيلية يضع ريال مدريد على الطريق الصحيح

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته بالفوز على إشبيلية بهدفٍ دون رد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدافع المخضرم وأكد خلالها أن الملكي بات على الطريق الصحيح من أجل تحقيق الانتصارات.

وقال راموس: "كنا نعرف أن المباراة صعبة وأن مواجهة إشبيلية في واحد من أصعب ملاعب الدوري لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا جئنا بعقلية تسعى للفوز.

"نسعى دائماً للتقليل من الأخطاء التي ونعمل على التفاصيل البسيطة التي تساعدنا على تحقيق الانتصارات، سيطرنا على المواجهة ودافعنا وتحركنا بشكل جيد وقمنا باستغلال الفرص التي أتيحت لنا.

"نتيجة المواجهة كانت عادلة، أردنا تحقيق الفوز وحصلنا على النقاط الثلاث، حان الآن موعد بدء الانتصارات، علينا أن نستغل هذا التحسن في الأداء".

يذكر أن ريال مدريد اعتلى بهذا الانتصار قمة الدوري الإسباني رفقة أتلتيك بلباو برصيد 11 نقطة لكلٍ منهما.