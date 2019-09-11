راموس: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، تصريحات سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، والتي أكد خلالها أحقية فيرجيل فان دايك في الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال راموس: "فان دايك مدافع كبير يتمتع بإمكانات مميزة، لذلك يستحق التتويج بالكرة الذهبية عطفاً على الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة ليفربول".

ومن المتوقع أن يتنافس الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفان دايك على الجائزة، بعد ترشحهم أيضاً لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً.

على جانب آخر، أكد راموس بأنه سيستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقده خلال عامين، لذلك استبعد أي فرصة للرحيل في الفترة المقبلة.