راموس: لو أردت الجوائز الفردية لزاولت كرة المضرب

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته الكبيرة لتواجده ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن العام الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الإسباني وأكد خلالها أن تحقيق الملكي للبطولات أهم بالنسبة له من حصوله على الألقاب الفردية.

وقال راموس: "الأفضل بالنسبة لي تحقيق ريال مدريد للبطولات على حساب قدومي هنا من أجل الحصول على الألقاب الفردية، فعندما يحقق الفريق الفوز يكون ذلك لجميع أفراده.

"لو سعيت للظفر بالألقاب الفردية لكنت توجهت صوب رياضة كرة المضرب.

"لم يكن الموسم الماضي الأفضل بالنسبة لريال مدريد على المستوى الجماعي، لكن وجود عدد من لاعبي الفريق ضمن تشكيلة الأفضل إشارة جيدة لنا".

واختتم تصريحاته حول تواجد كريم بنزيمة في قائمة الترشيحات: "اعتبره أحد أفضل لاعبي العالم بكل تأكيد والجميع يملك الحرية في التعليق على أي شيء يريده، من الصعب أن يكون الجميع راضياً عنك".

يذكر أن تشكيلة فيفا لأفضل لاعبي العام الماضي ضمت أربعة نجوم من ريال مدريد هم راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش والمنضم حديثاً إيدين هازارد.

وتلقت التشكيلة انتقادات واسعة من متابعي كرة القدم، نظراً للمستويات المتواضعة التي قدمها ثلاثي ريال مدريد الموسم الماضي، فيما أشار كثيرون إلى أن الاختيارات جاءت على أساس الشهرة عوضاً عن الأداء.