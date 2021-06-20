رسمياً: برشلونة يضم ديباي

أعلن برشلونة رسمياً أمس السبت، تعاقده مع ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد الدولي الهولندي صاحب الـ 27 عاماً مع ليون هذا الصيف، لينضم للبارسا بشكل مجاني.

وأصدر برشلونة بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه أنه توصل لاتفاق لضم اللاعب بعقد يمتد لمدة موسمين حتى نهاية يونيو من عام 2023.

ديباي لاعب رسمي في برشلونة الشهر القادم

وسيصبح المهاجم لاعباً رسمياً في صفوف برشلونة بدءاً من الشهر القادم عقب انتهاء عقده مع ليون نهاية الشهر الجاري.

وأصبح الهولندي رابع صفقات البلاوغرانا الصيفية، بعد سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا وإيمرسون رويال.

يشار إلى أن ديباي كان ضمن قائمة اهتمامات أندية أخرى هذا الموسم مثل يوفنتوس وميلان وروما، علماً بأنه سجل 22 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر خلال مشاركته في 40 مباراة بقميص أولمبيك ليون الموسم الحالي.