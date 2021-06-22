رسمياً: تشالهانوغلو ينتقل إلى إنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان بطل إيطاليا اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع هاكان تشالهانوغلو في صفقة انتقال مجاني من غريمه ميلان.

ووقع لاعب الوسط الدولي التركي البالغ عمره 27 عاماً عقداً لثلاثة مواسم مع بطل السيري آ بعد أن ساعد ميلان على احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد غياب سبع سنوات.

تشالهانوغلو يغادر ميلان بعد 4 أعوام

وسجل صانع الألعاب الذي انضم إلى الروسونيري من باير ليفركوزن في 2017 بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي الألماني، 4 أهداف وصنع 10 في 33 مباراة ضمن الدوري المحلي في موسم 2020-2021.

وشارك نجم الوسط مع منتخب تركيا الذي ودع بطولة يورو 2020 بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الأولى، علماً بأن اللاعب قدم مستويات متواضعة.