رسمياً: راموس ينتقل إلى باريس سان جيرمان

تعاقد باريس سان جيرمان رسمياً مع سيرخيو راموس في عقد يمتد لموسمين بعد انتهاء مسيرته الحافلة بالإنجازات مع ريال مدريد مؤخراً.

وقضى النجم الإسباني 16 عاماً مع النادي الإسباني، قبل أن يصل عقده إلى نهايته مع نهاية الشهر المنصرم.

ويعد قائد الملكي السابق أكثر اللاعبين تمثيلاً لمنتخب إسبانيا وفاز بلقب الدوري الإسباني 5 مرات، وبلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

راموس ثالث تعاقدات الباريسي بعد فينالدوم وحكيمي

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي: "يرحب باريس سان جيرمان بواحد من أعظم لاعبي هذه الحقبة الزمنية".

وبات المدافع صاحب الـ 35 عاماً ثالث تعاقدات الباريسيين بعد جورجينيو فينالدوم القادم بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وأشرف حكيمي الذي تم استقطابه من إنتر ميلان.