رسمياً: لو سيلسو ينضم إلى توتنهام

أعلن توتنهام تعاقده رسمياً مع جيوفاني لو سيلسو قادماً من ريال بيتيس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا.

وشهدت الساعات الماضية نشاطاً كبيراً من طرف سبيرز من خلال تأمين التعاقد مع الدولي الأرجنتيني والمفاوضات مع باولو ديبالا وريان سيسينيون.

وذكر النادي اللندني عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعية أنه ضم لو سيلسو بعقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وكان لو سيلسو سينضم لسبيرز بشكل نهائي في صفقة كانت ستبلغ قيمتها 55 مليون جنيه استرليني، وقد تزيد إلى 60 مليوناً، لكن ذلك لم يحدث.

وكان لو سيلسو انضم إلى ريال بيتيس قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو هذا الصيف بعد اللعب معاراً الموسم الفائت.