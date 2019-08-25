رسمياً: ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وريال بيتيس

أعلن برشلونة عن قائمته التي ستخوض المباراة أمام الضيف ريال بيتيس على ملعب كامب ناو ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهدت اللائحة غياب النجم ليونيل ميسي، وذلك نظراً لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية أمس، بالإضافة إلى عدم ظهوره في الحصص الاستشفائية للمصابين، الأمر الذي أثار الشكوك سابقاً حول غيابه.

ويعاني البارسا من نقص حاد في الخيارات الهجومية حالياً، بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، تزامناً مع رحيل مالكوم وخروج فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

مارك أندريه تير شتيغين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرتور، رافينيا، كليمون لونغليه، أنتوان غريزمان، جوردي آلبا، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، آرتورو فيدال، سامويل أومتيتي، جونيور، إينياكي بينيا، بيريز، آنسو فاتي.

يذكر أن ميسي كان قد أصيب مع عودته إلى الفترة التحضيرية، ليغيب عن أولى المباريات الرسمية أمام أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري، والتي شهدت خسارة البارسا بهدف نظيف.