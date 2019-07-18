رسمياً: يوفنتوس يتعاقد مع دي ليخت

أعلن يوفنتوس رسمياً تعاقده مع المدافع ماتياس دي ليخت قادماً من صفوف أياكس بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين.

ووصل الدولي الهولندي مساء الثلاثاء إلى تورينو، ثم خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء في عيادات النادي، وبعدها وقع على عقده رسمياً.

ونشر يوفنتوس بياناً أكد فيه أن دي ليخت أصبح لاعباً في صفوفه بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

بدوره، كشف أياكس أن يوفي سيدفع 75 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة على خمس سنوات، و10.5 ملايين إضافية على شكل حوافز.

وسيتقاضى المدافع الشاب قرابة 12 مليون يورو موسمياً مع بطل إيطاليا، كما يشمل عقده مع يوفنتوس شرطاً جزائياً بقيمة 150 مليون يورو.

دي ليخت ينضم ليوفنتوس بعدما كان قبل عام زار النادي بشكل ودي، وقام بجولة في منشآته المختلفة.

وسيكون دي ليخت خامس هولندي يمثل يوفنتوس بعد إيدوين فان در سار، وإدغار دافيدز، وإلييرو إيليا، وأواسيم بوي.