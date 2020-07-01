ركلات الجزاء في مباراة برشلونة وأتلتيكو تثير الجدل

تناول خبير التحكيم الإسباني، أندوخار أوليفر، بعض القرارات التي كانت محط جدال ونقاش في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب كامب ناو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

بهذه النتيجة، فقد البارسا نقطتين إضافيتين في صراعه على لقب الدوري الإسباني مع غريمه ريال مدريد.

وقال خبير صحيفة "ماركا" المحلية أن ركلة الجزاء الأولى لأتلتيكو كانت واضحة ولا تحتاج لأي نقاش، إذ عرقل آرتورو فيدال غريمه يانيك فيريرا كاراسكو، كما أشار إلى أن إعادة تنفيذها كان قراراً صائباً، حيث قال: "كان الحكم موفقاً في قرار إعادة تنفيذ ركلة الجزاء؛ لأن الحارس مارك أندريه تير شتيغن كان خارج خط المرمى، وتقنية الفيديو أثبتت ذلك".

ثم تناول الحديث عن "الأخطاء الصبيانية" للاعبي الفريقين التي نجم عنها احتساب ركلتي جزاء في الشوط الثاني، تولى ليونيل ميسي تنفيذ الأولى مسجلاً الهدف الثاني لفريقه (2-1)، في حين نفذ ساوول نيغيز الثانية، معدلاً النتيجة لصالح أتلتيكو (2-2).

وأوضح أندوخار في هذا السياق: "تصرفات فيليبي وسيميدو تسببت في هذين الخطأين الصبيانيين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكم لا يُلام على احتساب ركلتي جزاء إضافيتين على تلك التي احتسبها في الشوط الأول.

يشار إلى أن ريال مدريد ما زال يتصدر الترتيب برصيد 71 نقطة مع مباراة ناقصة أمام خيتافي (غداً الخميس)، وخلفه برشلونة في الوصافة بفارق نقطة.